Controlli dei vigili multato parcheggiatore abusivo e sequestro di alimenti in un negozio

Da lecceprima.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della polizia locale di Lecce hanno effettuato controlli mirati, durante i quali hanno multato un parcheggiatore abusivo e sequestrato alimenti in un negozio. Le operazioni sono state svolte con l’obiettivo di contrastare attività illegali e garantire la sicurezza pubblica. I controlli proseguiranno in diverse zone della città.

LECCE – Ancora controlli mirati e approfonditi degli agenti della polizia locale del comando di Lecce finalizzati al contrasto dei fenomeni illegali e alla tutela della sicurezza e della salute pubblica. Durante tali operazioni è stato elevato un verbale per l’attività di parcheggiatore non autorizzata, con contestuale sequestro degli introiti incamerati in maniera irregolare. Nelle attività commerciali, in particolare su viale della Repubblica, è stata accertata una violazione normativa con conseguente sequestro di alimenti, tra cui pesce, carne e ortaggi, risultati non conformi agli standard previsti. Il tutto a tutela della salute degli acquirenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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