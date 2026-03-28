Gli agenti della polizia locale di Lecce hanno effettuato controlli mirati, durante i quali hanno multato un parcheggiatore abusivo e sequestrato alimenti in un negozio. Le operazioni sono state svolte con l’obiettivo di contrastare attività illegali e garantire la sicurezza pubblica. I controlli proseguiranno in diverse zone della città.

LECCE – Ancora controlli mirati e approfonditi degli agenti della polizia locale del comando di Lecce finalizzati al contrasto dei fenomeni illegali e alla tutela della sicurezza e della salute pubblica. Durante tali operazioni è stato elevato un verbale per l’attività di parcheggiatore non autorizzata, con contestuale sequestro degli introiti incamerati in maniera irregolare. Nelle attività commerciali, in particolare su viale della Repubblica, è stata accertata una violazione normativa con conseguente sequestro di alimenti, tra cui pesce, carne e ortaggi, risultati non conformi agli standard previsti. Il tutto a tutela della salute degli acquirenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Controlli dei vigili, multato parcheggiatore abusivo e sequestro di alimenti in un negozio

Articoli correlati

Alimenti senza etichetta in italiano e prezzi. Multato un negozio etnico di via CarducciGli agenti della Polizia Locale di Ravenna sono intervenuti presso un minimarket situato in via Carducci, a seguito di segnalazioni relative a...

Leggi anche: Sfreccia in moto a 150 chilometri all'ora in Favorita: fermato e multato dai vigili durante i controlli col telelaser

Una raccolta di contenuti su Controlli dei vigili multato...

Temi più discussi: Irregolari e senza biglietto, caos sull’autobus con i controlli dei vigili a Falconara: 60 multe e denuncia; Bus turistico senza assicurazione, maxi multa dei vigili; Perché nelle Zona 30 in centro non ci sono ancora gli autovelox. Lo scontro (e la pace) tra vigili e comune; Pullman da Gela a Palermo a 127 chilometri orari, eluso il limitatore di velocità: autista multato.

Controlli dei vigili in centro a Bari su bici elettriche e moto: sanzioni anche per i decibel altiBiciclette elettriche e moto modificate, tra cui modelli ad alta cilindrata risultati troppo rumorosi. Dopo i mezzi pesanti, i controlli della Polizia locale di Bari si concentrano sulla mobilità a ... bari.repubblica.it

Sicurezza nei locali: multata una discotecaControllo di Carabinieri, Ispettorato del Lavoro, Nas e Vigili sul piano antincendio. Durante il servizio scoperto in flagranza uno spacciatore: arrestato Grosseto, 19 febbraio 2026 – Controlli sulla ... lanazione.it

Sabato scorso legioni di garantisti. Oggi “ah va beh ma quella è una criminale,altro che controlli,dovevano arrestarla…” Sabato scorso bisognava ridare peso alla politica. Oggi “i parlamentari non sono al di sopra della legge..” L’abbiamo scampata bella x.com

Controlli nei locali di Udine: irregolarità e attività sospesa - Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook