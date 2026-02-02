Ischia e Procida | controlli dei Carabinieri tra arresti e denunce

Questa mattina i Carabinieri hanno intensificato i controlli nei porti di Ischia e Procida. Durante le operazioni, sono stati fermati alcune persone che avevano documenti falsi, e altri che si sono rifiutati di lasciare un appartamento. In più, sono stati trovati coltelli, portati come eventuale misura di difesa. I controlli continueranno nelle prossime ore per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Documenti falsi, rifiuto di lasciare un appartamento e coltelli: i Carabinieri intensificano i controlli nei porti di Ischia e Procida. Bagagli, turisti, coltelli, trattative saltate e anche furbetti del documento. Questa è la sintesi dei controlli effettuati nei porti di Ischia e Procida da parte dei Carabinieri. I militari – impegnati nel monitorare il flusso turistico agli sbarchi – hanno arrestato il 38enne napoletano Daniele Pompeo già noto alle forze dell’ordine; il motivo è sorprendente. Il 38enne, fermato allo sbarco aliscafi in arrivo nel porto di Forio, ha esibito la propria carta di identità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I carabinieri di Ischia e Procida hanno intensificato i controlli nelle ultime ore.

