Controlli dei carabinieri a Picanello irregolarità in un centro scommesse di via Messina

Nella mattinata di oggi, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno effettuato un controllo in un centro scommesse situato in via Messina, nel quartiere Picanello-Ognina. L'intervento è stato condotto con la collaborazione del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante l'operazione sono state riscontrate alcune irregolarità.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno condotto nella mattinata un'attività di controllo nel quartiere Picanello-Ognina, in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'operazione ha riguardato diverse attività commerciali.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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