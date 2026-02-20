Napoli controlli a Fuorigrotta Soccavo e Bagnoli | scoperte scommesse clandestine e irregolarità

I Carabinieri di Napoli hanno effettuato controlli a Fuorigotta, Soccavo e Bagnoli, scoprendo scommesse clandestine e irregolarità. Durante l'operazione, hanno denunciato due persone coinvolte in giochi d’azzardo illegali e sequestrato numerosi alimenti irregolari. In un condominio, hanno trovato un giovane senza patente e con droga. I controlli hanno portato alla confisca di beni e alla denuncia di diverse persone. La presenza di attività illecite in queste zone si conferma preoccupante. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona quotidianamente.

Operazione dei Carabinieri nei quartieri occidentali di Napoli: due denunciati per scommesse illegali, sequestri alimentari, un giovane senza patente e droga trovata in un condominio. Setacciati i quartieri occidentali di Napoli. Napoli – I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, con il supporto del NAS e del Nucleo Cinofili, hanno passato al setaccio strade e locali dei tre quartieri napoletani, identificando 54 persone, di cui 27 già note alle forze dell'ordine. I controlli sono stati mirati a contrastare illegalità diffuse, con particolare attenzione al fenomeno delle scommesse clandestine.