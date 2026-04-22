Lavoratori in nero e irregolarità amministrative denunciato il titolare di un centro scommesse

I carabinieri di Paternò hanno condotto controlli in alcuni centri scommesse nel centro urbano, con l'aiuto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante le ispezioni, sono state rilevate irregolarità amministrative e la presenza di lavoratori in nero. In seguito, è stato denunciato il titolare di uno dei centri scommesse coinvolti.

I carabinieri della stazione di Paternò, con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato delle ispezioni in alcuni centri scommesse nel centro urbano, per verificare il rispetto della normativa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Scommesse "fuorilegge": denunciato il titolare di un centro abusivoDurante i controlli dell'Agenzia delle Dogane non è stata esibita la necessaria licenza del questore per l'attività di raccolta giocate. Controlli a Faggiano, scoperti sette lavoratori in nero: denunciato il titolare di un localeTarantini Time QuotidianoUn controllo congiunto delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di diversi lavoratori irregolari all’interno di un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lavoratori in nero in un salone di parrucchiere a Villabate: attività sospesa e multa di 18 mila euro; In nero e sottopagati, stazione di servizio con oltre 50 lavoratori irregolari; Controlli dell'Ispettorato del lavoro a Parma: scoperti 4 lavoratori in nero, sospensioni revocate dopo la regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni; Lavoro in nero a Palermo e provincia, attività sospese e sanzioni salate. Incredibile a Messina: scoperti lavoratori in nero e sfruttati nei distributori, scatta la stangataI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, con la collaborazione degli ispettori in servizio presso le Direzioni Provinciali dell’I.N.P.S. e dell’Ispettorato Nazionale del ... strettoweb.com Benzinai in nero: 58 casi tra lavoratori irregolari e non dichiarati nei distributoriOperazione della guardia di finanza con INPS e Ispettorato del Lavoro a Barcellona Pozzo di Gotto: sanzioni per circa 570 mila euro e conferme su un sistema di sfruttamento già emerso in una precedent ... rainews.it Nel Messinese scoperti 27 lavoratori in nero e 31 irregolari. - facebook.com facebook San Salvario, scoperte sale gioco clandestine, locali senza autorizzazione e lavoratori in nero: pioggia di multe per 32mila euro x.com