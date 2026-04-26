Per la prima volta in questa gestione, il pubblico si fa sentire con un dissenso visibile, con alcuni tifosi che urlano contro il tecnico della squadra. Durante la partita, allo stadio Dall’Ara, arrivano i fischi, più frequenti all’intervallo rispetto al termine dell’incontro, ma comunque udibili chiaramente. La contestazione si manifesta con il pubblico che manifesta il proprio malcontento attraverso i fischi rivolti alla squadra e all’allenatore.

Tanto tuonò, che piovvero i fischi sul Bologna, di tutto il Dall’Ara. Più all’intervallo che a fine partita, ma quelli sono e quelli restano, ben udibili. La pazienza è finita, sgretolatasi definitivamente dopo la nona sconfitta interna in campionato, complessiva e nelle ultime undici, in quella che una volta era dolce casa e invece adesso è terra di conquista, un po’ per tutte: da quelle che sono in fondo alla classifica in su, fino alla Roma di Malen. Male, parecchio l’undici di Italiano, specie nell’approccio, soft, stile Birmingham e stile Torino, ma in generale in tutto. E nonostante un Dall’Ara che trabocca di rossoblù, con quasi 29mila sugli spalti: i numeri sono fragilissimi, specie quelli collezionati negli ultimi dieci giorni (8 gol subiti e zero fatti).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per la prima volta in questa gestione, il pubblico fa sentire il suo dissenso. E qualche tifoso in tribuna grida contro il tecnico rossoblù. E il Dall’Ara perde la pazienza: piovono fischi

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