Contro il nucleare e per la pace | Pontenure ricorda la manifestazione del 1987

Il 26 aprile 1987, nella provincia di Piacenza, si svolse una grande manifestazione che coinvolse numerose persone in una Catena Umana per la Pace e contro il nucleare. L’evento rappresentò un momento importante di protesta e di mobilitazione pubblica, attirando l’attenzione della comunità locale. Oggi, in ricordo di quella giornata, si ricordano le immagini e le testimonianze di chi partecipò a quella manifestazione.

«Il 26 aprile 1987 si tenne in provincia di Piacenza una imponente Catena Umana per la Pace e contro il nucleare. La Catena Umana Caorso S.Damiano fu una grande manifestazione nonviolenta. Il comune di Pontenure, insieme ad altri, fu protagonista di quel grande evento. Cosa significa ricordare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Si parla di: Nel 1987 la catena umana da Caorso a San Damiano: un incontro e una mostra.

Nel 1987 la catena umana da Caorso a San Damiano: un incontro e una mostraIl 26 aprile 1987 si tenne in provincia di Piacenza una imponente catena umana per la Pace e contro il nucleare, da Caorso all’aeroporto di San Damiano. piacenzasera.it

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