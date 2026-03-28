Corteo a Roma governati da fascisti | insulti contro Meloni ecco la manifestazione per la pace

Oggi a Roma si è svolto un corteo partito da piazza della Repubblica, durante il quale sono stati rivolti insulti contro il governo e la premier. Tra gli slogan, uno ha ricordato “Giorgia Meloni eccoci”. La manifestazione, promossa con l’obiettivo di chiedere la pace, ha visto la presenza di diverse persone che hanno manifestato con striscioni e cori lungo il percorso nel centro della città.

“Giorgia Meloni eccoci”: con questo slogan è iniziato il corteo in programma oggi a Roma con partenza da piazza della Repubblica. Si tratta di una manifestazione internazionale organizzata da No Kings Italia "contro i re e le loro guerre" con destinazione Piazza San Giovanni. In corteo numerose bandiere della Palestina, dell'Iran, di Cuba e del Venezuela, insieme a quelle della pace e alle tante bandiere della Cgil. Presenti anche i vessilli di Avs, rappresentata in corteo da Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Ilaria Salis; e di diverse associazioni, tra cui Amnesty International. Dal corteo, gli attivisti hanno gridato al megafono anche frasi del tipo "Siamo un paese governato da fascisti ", oppure "Le nostre azioni devono essere più forti ed efficaci per innescare un effetto domino". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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