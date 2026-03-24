Cremona – Instaura un rapporto di amicizia su Facebook, ma alla fine le sfila diecimila euro. È una sessantenne di Catanzaro la donna che in pochi mesi, da maggio a novembre del 2023, aveva messo a segno un vero e proprio raggiro ai danni di una cremonese di 70 anni. Nei giorni scorsi per la “finta amica“ sono scattate le manette: la Polizia di Stato di Cremona ha eseguito un ordine di carcerazione a carico della donna, condannata alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione per estorsione continuata. Dalla finta amicizia alle richieste pressanti di denaro. Secondo quanto ricostruito in fase di indagine e di processo, la sessantenne aveva individuato come vittima una signora cremonese di settant’anni, tramite il portale Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Instaura un rapporto di amicizia sui social, ma poi le sfila diecimila euro: truffatrice finisce in carcere

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