Continassa Juve | giornata di riposo per i bianconeri di rientro dalla trasferta di Milano

I giocatori della squadra sono stati concessi un giorno di riposo dopo la trasferta a Milano. La formazione si prepara ora per il prossimo impegno ufficiale. Sono stati comunicati dettagli sugli infortunati, sui tempi di recupero e sui giocatori diffidati. La società aggiorna regolarmente sulle condizioni fisiche dei calciatori e sulle scelte tecniche in vista delle partite future.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Giornata di riposo per la Juventus, reduce dallo 0-0 di San Siro che ha permesso alla squadra di Spalletti di conquistare un altro punto prezioso nella corsa alla prossima Champions League. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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