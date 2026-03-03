Continassa Juve | giornata di riposo per i bianconeri

I giocatori della Juventus hanno preso un giorno di riposo alla Continassa, mentre lo staff tecnico valuta la condizione fisica di alcuni infortunati e i tempi di recupero. Si sono inoltre registrati nuovi diffidati tra i calciatori in vista delle prossime partite. La giornata ha visto quindi un momento di pausa prima della ripresa degli allenamenti e degli impegni ufficiali.

Calciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. I dettagli McKennie Juve, la priorità dell’americano è stata sempre quella di rinnovare con i bianconeri. Ma una big ci ha provato in maniera concreta fino alla fine. Di chi si tratta Balzarini su Openda: «La Juve ha preso una decisione sul futuro del giocatore. E anche il belga lo sa» Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Ecco fino a quando potrebbe firmare Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Continassa Juve: bianconeri a riposo dopo il successo col Benficadi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...

Temi più discussi: Juve a riposo, Bremer e Yildiz continuano le terapie; Spunta una new entry dagli allenamenti alla Continassa: chi è Shane Van Aarle, il giovane centrale che ha stregato Tudor; Yildiz e Bremer, buone notizie per Spalletti. Ma la sorpresa Juve più grande è…; Juve, silenzio e riposo: Spalletti ordina la partenza domenica -.

Juventus, infortuni Bremer e David: gli aggiornamenti dalla ContinassaInfortuni Bremer e David – La Juventus si prepara per la sfida di campionato contro il Como, ma molto probabilmente non potrà contare sull’apporto di Bremer e David. A due giorni dal match valido per ... fantamaster.it

Oggi giornata di riposo per la Juventus, domani si inizierà a pensare al PisaDopo la seduta di scarico del lunedì post Roma, Luciano Spalletti oggi ha concesso una giornata di riposo alla squadra che domani si ritroverà alla Continassa per iniziare a preparare ... tuttojuve.com

Tuttosport - Juventus, Spalletti 'psicologo' alla Continassa: ieri il report dettagliato degli errori contro la Roma - facebook.com facebook

