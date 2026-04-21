Continassa Juve | giornata di riposo per i bianconeri sospiro di sollievo per Holm

La squadra si è allenata con un giorno di riposo, offrendo ai giocatori un momento di pausa prima del prossimo impegno ufficiale. Tra i principali aggiornamenti, si segnala il sospiro di sollievo per un giocatore infortunato, che ha potuto beneficiare di un breve recupero. La redazione ha raccolto le ultime notizie sulla formazione, sugli infortunati e sui tempi di recupero, oltre alle eventuali diffide, direttamente dalla Continassa.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Giornata di riposo per la Juventus, attesa domenica dal big match di San Siro contro il Milan. Sospiro di sollievo ieri per Emil Holm, gli esami strumentali a cui si è sottoposto lo svedese non hanno evidenziato lesioni: semplice sovraccarico al polpaccio. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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