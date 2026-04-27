Conti Provincia nel caos Santillo | Gestione opaca

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un grave disastro amministrativo e contabile riguardante i conti di una provincia italiana. Un deputato del MoVimento 5 Stelle, vicepresidente di una commissione parlamentare, ha commentato la situazione definendola una gestione opaca e criticando la mancata trasparenza nelle attività amministrative. La vicenda riguarda il rendiconto finanziario e ha suscitato molte preoccupazioni tra gli addetti ai lavori.

“La notizia che emerge in queste ore sul rendiconto della Provincia di Caserta certifica un disastro amministrativo e contabile su cui non siamo disposti a chiudere un occhio”, afferma Agostino Santillo deputato del MoVimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera dei.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Monteforte, la minoranza attacca in Consiglio: “Gestione opaca”Tempo di lettura: 3 minutiil comunicato del gruppo di minoranza “Scegliamo Monteforte” dopo l’ultimo Consiglio Comunale: “Una seduta consiliare,... Walter Santillo, braccio destro di Conti, svela i segreti del Festival: “Cercammo Bugo in tutta Sanremo, venne anche Amadeus. Carlo? Nel dietro le quinte guarda la Fiorentina”Firenze, 24 febbraio 2026 – «Il mio compito è creare una macedonia di gusti e sapori per tutti i gusti». Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Conti, opzione scostamento ma dalla Ue è subito stop; Conti pubblici in pieno caos; Fmi-UE: l’abbraccio che soffoca: austerità nei conti e razionamento energetico; Sulcis Iglesiente, la nuova Provincia parte con i conti in ordine: 22 milioni di avanzo. Conti in tasca ai consumatori. Il reddito delle famiglie in provincia vale 6,9 miliardiVale 6,9 miliardi di euro il reddito disponibile delle famiglie in provincia di Macerata riferito al 2024, in crescita di 161 milioni rispetto al 2023 (+ 2,4%). Una crescita modesta, che ci colloca al ... ilrestodelcarlino.it Conti chiusi tra Provincia e Regione. Ad Ancona trasferiti 22 milioniDopo oltre dieci anni, si sono chiusi i rapporti di debito/credito tra la Provincia e la Regione, derivanti dal passaggio di competenze e di personale a seguito della legge Delrio, approvata nel 2014. ilrestodelcarlino.it I COGNOMI PIU' DIFFUSI PER OGNI PROVINCIA ITALIANA - REGIONE LAZIO - PROVINCIA DI ROMA Trentaduesima puntata di questa nuova rubrica, continuiamo col Lazio andando nella provincia di Roma e i suoi 10 cognomi più diffusi: Rossi: In vetta alla - facebook.com facebook