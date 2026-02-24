Walter Santillo braccio destro di Conti svela i segreti del Festival | Cercammo Bugo in tutta Sanremo venne anche Amadeus Carlo? Nel dietro le quinte guarda la Fiorentina

Walter Santillo, collaboratore di Conti, rivela che la ricerca di Bugo a Sanremo ha coinvolto anche Amadeus, creando scompiglio tra il pubblico. Santillo racconta di aver cercato il cantante in tutta la città e di aver notato Carlo, dietro le quinte, che osservava la Fiorentina. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sui dettagli di quell’edizione del festival, che rimane nella memoria di molti. La scena si svolge tra tensioni e incontri inaspettati.

Firenze, 24 febbraio 2026 – «Il mio compito è creare una macedonia di gusti e sapori per tutti i gusti». Così Walter Santillo, braccio destro di Carlo Conti, alla vigilia del 76esimo festival di Sanremo. «Per me è la decima volta nella Città dei Fiori, tra Festival, PrimaFestival e il mitico Dopo Festival del 2001 con Raffaella Carrà» aggiunge l'autore televisivo e teatrale nato in Calabria, ma fiorentino a tutti gli effetti. «Ho vissuto per una vita in via dell'Ariento, poi ho sposato una pratese e mi sono trasferito» dice Santillo che ha alle spalle un lunga esperienza in programmi musicale e di intrattenimento (è autore anche 'Tale e quale show').

Un’edizione record del Festival di Sanremo o la Fiorentina che si riprende? Carlo Conti non ha dubbi: “La Fiorentina tutta la vita”Carlo Conti pronuncia che preferisce la Fiorentina alla vittoria del Festival di Sanremo.

Carlo Conti svela i duetti in programma al Festival di Sanremo 2026 nel bollettino del Tg1Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i duetti che si esibiranno a Sanremo 2026.