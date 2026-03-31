Monteforte la minoranza attacca in Consiglio | Gestione opaca

Durante l’ultimo consiglio comunale, il gruppo di minoranza “Scegliamo Monteforte” ha diffuso un comunicato criticando la gestione dell’amministrazione. La seduta, tenutasi lunedì 30 marzo, è stata caratterizzata da un clima di insoddisfazione tra i consiglieri di minoranza, che hanno segnalato numerosi dubbi e mancanze di chiarezza riguardo alle decisioni prese e alle modalità di gestione delle questioni comunali.

Tempo di lettura: 3 minuti il comunicato del gruppo di minoranza “ Scegliamo Monteforte” dopo l’ultimo Consiglio Comunale: “Una seduta consiliare, quella di lunedì 30 marzo, che ha lasciato sul campo più interrogativi che certezze. Al centro del dibattito, l’operato dell’amministrazione Siricio, finita nel mirino delle opposizioni per una gestione definita “opaca” e una tenuta dei conti pubblici che appare, numeri alla mano, sempre più precaria. Il caso delle indennità è stato uno dei punti più caldi della seduta. Quella riduzione degli stipendi della giunta, sbandierata come atto di vicinanza ai cittadini e “vessillo” della campagna elettorale, si è sciolta come neve al sole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Monteforte, la minoranza attacca in Consiglio: “Gestione opaca” Articoli correlati Leggi anche: Gamec, le minoranze all’attacco: «Gestione opaca e irresponsabile» Leggi anche: "Nessun verbale delle riunioni, gestione opaca dei servizi socio-sanitari" Una raccolta di contenuti su Monteforte la minoranza attacca in... Longobucco, la Minoranza: «La politica della vendetta», attacco alla Giunta PirilloIl gruppo Per La Rinascita denuncia presunte intimidazioni verso l’opposizione: «Denunce usate per colpire il dissenso» ... ecodellojonio.it A pezzi le strisce in marmo. La minoranza attacca la giunta: Pericoli segnalati da tempoI dubbi, agli occhi dei cittadini, erano stati istantanei. Le strisce pedonali in marmo avranno vita breve, è stato uno dei primi commenti rivolti all’attraversamento rialzato realizzato pochi anni ... lanazione.it