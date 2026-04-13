Trump attacca il Papa Leone | È solo un debole mi deve solo ringraziare se sta al Vaticano

Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto accuse dure al Papa Leone, definendolo un debole e sostenendo che il Pontefice dovrebbe ringraziarlo per il suo ruolo. La polemica si inserisce in un contesto di tensione tra le due figure, con dichiarazioni che hanno sorpreso molti osservatori. La vicenda si sviluppa in un clima di scontro pubblico tra le autorità religiose e politiche, senza precedenti recenti.

Uno scontro che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato impensabile prende forma nelle parole durissime del presidente degli Stati Uniti contro il Pontefice. Trump ha attaccato frontalmente Papa Leone, primo americano a salire al Sacro Soglio nella storia della Chiesa cattolica, aprendo una frattura senza precedenti nei rapporti tra Washington e il Vaticano. Il capo della Casa Bianca, mentre si trovava a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Florida, ha affidato a un lungo messaggio pubblicato su Truth Social un giudizio estremamente critico nei confronti del pontefice. « Papa Leone è debole sul fronte della criminalità ed è pessimo in politica estera », ha scritto Trump in un post su Truth Social.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump attacca il Papa Leone: “È solo un debole, mi deve solo ringraziare se sta al Vaticano” Leggi anche: Trump attacca Papa Leone XIV: "È debole e pessimo, se non fossi alla Casa Bianca non sarebbe in Vaticano" Leggi anche: Trump attacca il Papa: "Debole e pessimo in politica estera. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano" La portavoce di Trump replica a Papa Leone: Pregare per le truppe è nobile