Federica Brignone | Devo pensare alla mia salute giorno per giorno Vengo da un percorso terribile

Federica Brignone ha parlato con i giornalisti durante il Media Day della FISI a Milano, affrontando diversi temi. La campionessa olimpica ha menzionato la necessità di concentrarsi sulla propria salute giorno per giorno, sottolineando di aver attraversato un periodo difficile. Oltre a discutere dei suoi successi olimpici in superG e gigante, ha approfondito anche lo stato attuale del suo fisico e le preoccupazioni per il futuro.

Federica Brignone si è soffermata a lungo con la stampa nel corso del Media Day della FISI in corso a Milano, parlando non soltanto dei due ori olimpici in superG e gigante, ma anche della propria situazione fisica, soprattutto in ottica futura. L’azzurra avrebbe voluto disputare anche le ultime gare di Coppa del Mondo: “ Ad Andorra non è andata come volevo io, avrei voluto concludere la stagione sino alle Finali. Non guardo spesso le immagini delle Olimpiadi, anche se è emozionante. Il mio percorso è stato duro e terribile, era già un regalo essere alle Olimpiadi “. Le emozioni vissute durante le Olimpiadi: “ Mi chiedo ancora come abbia fatto a vincere.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federica Brignone: “Devo pensare alla mia salute, giorno per giorno. Vengo da un percorso terribile” Federica Brignone: "Ho sempre creduto in me, vivendo il recupero giorno per giornoUn trionfo destinato a rimanere nell’immaginario collettivo, frutto di una ripartenza incredibile. Federica Brignone si ferma dopo i trionfi olimpici: “Continuerò a decidere giorno per giorno”Dopo le due medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e il successo nel super-G di Soldeu, la sciatrice azzurra sceglie di prendersi...