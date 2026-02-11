Devo operarmi è l’unica soluzione Valerio Scanu intervento chirurgico inevitabile

Valerio Scanu si prepara all’operazione. L’ex vincitore di Amici ha annunciato di dover sottoporsi a un intervento chirurgico, che definisce come l’unica soluzione possibile. La notizia arriva dopo un periodo di silenzio, in cui il cantante ha deciso di essere sincero con i suoi fan, spiegando che questa operazione è indispensabile per la sua salute.

C’è stato un tempo in cui il suo nome dominava le classifiche e i palchi più importanti della musica italiana. Valerio Scanu, ex allievo di Amici e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 con un brano firmato da Pierdavide Carone, è stato uno dei volti più popolari della nuova generazione lanciata dai talent show. Dopo il trionfo all’Ariston, la sua carriera ha attraversato fasi alterne, tra partecipazioni televisive e nuove sfide professionali, come l’esperienza a Tale e Quale Show, dove ha messo in mostra le sue doti vocali e interpretative. Negli ultimi anni Scanu ha trovato spazio anche come opinionista, in particolare nei programmi condotti da Caterina Balivo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Valerio Scanu si prepara a un intervento chirurgico.

Valerio Scanu ha confermato a Caterina Balivo di dover affrontare un intervento per eliminare la pelle in eccesso.

“Non è questione di vita o di morte, ma a me dà fastidio e voglio toglierla”. Valerio Scanu ha annunciato che si sottoporrà a un intervento per ridurre la lassità cutanea dopo aver perso molto peso negli ultimi tre anni. - facebook.com facebook

