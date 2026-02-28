Il portiere dell’Atalanta, Carnesecchi, è considerato uno dei possibili sostituti di Di Gregorio in caso di suo addio alla Juventus. La società bianconera mantiene vivo l’interesse nei confronti del giocatore, senza ancora aver ufficializzato alcuna trattativa o decisione definitiva. La situazione resta in evoluzione, mentre le parti coinvolte valutano le opzioni disponibili.

Carnesecchi Juventus, i bianconeri non mollano la pista che porta all’estremo difensore dell’Atalanta. Le ultime sul giocatore italiano. Il calciomercato della Continassa non si ferma mai e, nonostante le sfide del campo, la dirigenza guarda già alla prossima stagione con obiettivi ambiziosi e una strategia ben definita. Per la Juventus è già cominciato il futuro, che passa necessariamente dal piazzamento Champions, un traguardo che non rappresenta solo un prestigio sportivo, ma un vero e proprio motore economico. Raggiungere l’Europa che conta è, infatti, un passaggio fondamentale per i conti ma soprattutto per gli investimenti. Senza gli introiti garantiti dall’UEFA, il raggio d’azione sul mercato sarebbe limitato, mentre con il pass in tasca la musica cambierebbe drasticamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui

Alisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio. I dettagli della possibile trattativaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Carnesecchi Juve, il portiere dell’Atalanta è il nome in pole position per il post Di Gregorio. Serve questa offerta per strapparlo all’AtalantaVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Altri aggiornamenti su Carnesecchi Juventus.

Temi più discussi: Juve, crisi Di Gregorio: 40 milioni per Carnesecchi, 25-30 per Vicario; Juve, Di Gregorio bocciato: da Vicario/Carnesecchi a Provedel, la lunga lista per il mercato estivo; Juve, Carnesecchi nel mirino: quanto chiede l'Atalanta; Juventus, Di Gregorio bocciato definitivamente dopo Inter e Galatasaray: pronta l’offerta all’Atalanta per Carnesecchi.

Juventus, cessione Di Gregorio: scelto il nuovo portiere 2026/2027Chi sarà il nuovo portiere della Juventus in vista della prossima stagione? Dopo le recenti problematiche di Di Gregorio, la ... fantamaster.it

Juventus, spunta l’idea Carnesecchi per la portaLa Juventus ha messo nel mirino Marco Carnesecchi in vista della prossima stagione con il portiere che potrebbe salutare l'Atalanta ... calciomercato.it

Moretto - Carnesecchi rinnoverà con l'Atalanta: era interessata anche la Juventus - facebook.com facebook

Schira: “L’Atalanta vuole rinnovare Carnesecchi ed ha proposto un ingaggio da 2.5 milioni netti+bonus fino al 2030. Il portiere piace all’Inter, ma il club milanese non spenderà i 45 milioni richiesti da Percassi in caso di cessione. Piace moltissimo alla Juventus x.com