Al Teatro Le Maschere prende il via la rassegna teatrale serale “CON#tatto”, composta da nove spettacoli dedicati alla drammaturgia contemporanea. L’evento propone una serie di rappresentazioni che esplorano temi attuali attraverso testi scritti da autori moderni. La rassegna si svolge durante le sere, offrendo al pubblico un’ampia scelta di spettacoli che approfondiscono il linguaggio e le tematiche della scena contemporanea.

Cosa: Rassegna teatrale serale “CON#tatto”, composta da nove spettacoli dedicati alla drammaturgia contemporanea. Dove e Quando: Teatro Le Maschere (Roma), dal 12 maggio al 13 giugno 2026. Perché: Per esplorare le profonde inquietudini del nostro tempo attraverso un ponte culturale e intergenerazionale tra grandi maestri e artisti emergenti under 35. Il panorama teatrale capitolino si arricchisce di un nuovo, vibrante capitolo grazie all’iniziativa del Centro Culturale Talia, da oltre trent’anni solido punto di riferimento per la scena romana. Presso gli storici spazi del Teatro Le Maschere, prende vita CON#tatto, un’inedita rassegna serale che si svolgerà dal 12 maggio al 13 giugno 2026, proponendo al pubblico ben nove spettacoli.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - CON#tatto: la prosa contemporanea al Teatro Le Maschere

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