Consultori familiari in provincia in corso la riorganizzazione | si va verso l' accesso diretto

La riorganizzazione dei Consultori familiari nella provincia di Ferrara nasce dalla volontà di semplificare l’accesso ai servizi. Ora, le persone potranno richiedere direttamente alcune prestazioni, eliminando la necessità di una prescrizione medica. Questa modifica mira a ridurre i tempi di attesa e a facilitare le visite preventive. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del sistema sanitario locale, offrendo un servizio più rapido e accessibile alle famiglie.

È in corso la riorganizzazione dell’attività dei Consultori familiari della provincia di Ferrara. Questa consentirà, una volta a regime, l’accesso diretto a prestazioni per le quali in passato era necessaria la prescrizione medica (impegnativa del medico di medicina generale o dello specialista). Rimane sempre attivo il servizio per le attività già programmate ostetrico-ginecologico, di screening, per lo Spazio Giovani - ad accesso diretto - e per richieste non rimandabili, come la certificazione per Interruzione volontaria di gravidanza, la contraccezione d'emergenza ed altre certificazioni varie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Violenza di genere: la Polizia partecipa a un incontro formativo con gli operatori dei Consultori familiariVenerdì 16 gennaio, la Polizia di Stato ha partecipato a un incontro formativo presso il Consultorio di Ravenna, organizzato dall’Ausl.

Women’s Champions League: oggi si chiude la fase campionato! La Juventus sogna l’accesso diretto ai quarti di finale, la Roma per chiudere bene il suo percorsoOggi si conclude la fase a campionato della Women's Champions League, determinando le ultime possibilità di qualificazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Percorso nascita in Emilia-Romagna; Al via la riorganizzazione dell’attività dei Consultori familiari della provincia di Ferrara; Educazione affettiva, un percorso nei consultori; Al via il portale della famiglia e genitorialità.

Consultori, approvato elenco delle prestazione e tariffeL'elenco delle prestazioni dei consultori familiari era stato aggiornato l’ultima volta nel 2009. Sono le 15 strutture sostenute finanziariamente dalla Provincia e che offrono a famiglie, coppie e ... quotidianosanita.it

Democratiche si mobilitano per i Consultori familiari pubbliciDa oggi, nei vari territori della Provincia, verranno attivati banchetti per far conoscere alle donne del territorio i servizi possibili all'interno di un Consultorio. Lo faranno attraverso campagne ... ansa.it

Al via la riorganizzazione dell’attività dei Consultori familiari della provincia di Ferrara Nell'ultima settimana di febbraio, i Consultori potrebbero non riuscire a fissare in tempo reale appuntamenti di programmazione ordinaria.... - facebook.com facebook