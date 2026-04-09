Il nuovo ministro del turismo ha iniziato il suo incarico concentrandosi sulla necessità di dialogare con le amministrazioni locali. In un periodo in cui molte prenotazioni vengono cancellate, ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo diretto con le imprese del settore. La sua strategia mira a affrontare le difficoltà attuali e a trovare soluzioni condivise per rilanciare il turismo.

Il nuovo ministro del turismo, Mazzi, ha avviato il proprio mandato operativo dando priorità al confronto con le amministrazioni locali. Attraverso una videoconferenza dedicata agli assessori regionali, il vertice del Mitur ha impostato un dialogo immediato volto a coordinare le strategie territoriali in vista della prossima stagione estiva, analizzando al contempo l’impatto delle dinamiche internazionali sul comparto. La necessità di un ponte tra istituzioni e operatori del settore. L’approccio scelto da Mazzi punta a consolidare la collaborazione tra il Ministero e le regioni, un passaggio fondamentale per gestire le sfide che il turismo italiano deve affrontare nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo, Mazzi sfida le cancellazioni: serve il dialogo con le imprese

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