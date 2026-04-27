Conservatorio Nicola Sala chiarimenti sull’adesione a Confindustria

Il Conservatorio “Nicola Sala” ha pubblicato un comunicato ufficiale in risposta alle osservazioni della CGIL riguardo alla sua adesione a Confindustria. L’istituzione ha ribadito la propria autonomia e ha precisato alcuni aspetti legati alla natura della partecipazione. La nota si inserisce in un confronto aperto sulle modalità di adesione e sul ruolo dell’ente nel contesto delle rappresentanze economiche.

Il Conservatorio ribadisce, in via preliminare, il pieno riconoscimento del ruolo delle organizzazioni sindacali quali interlocutori qualificati del sistema pubblico. Le posizioni espresse costituiscono un contributo legittimo al dibattito, che l’Istituzione accoglie con senso di responsabilità e trasparenza. Il Conservatorio è e rimane un’istituzione pubblica di alta formazione, ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, dotata di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e finanziaria. In tale quadro, l’attivazione di relazioni con soggetti pubblici e privati rappresenta una facoltà espressamente connessa all’autonomia riconosciuta dall’ordinamento, purché orientata al perseguimento dell’interesse pubblico, nel rispetto dei principi di cui all’art.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Conservatorio “Nicola Sala”, chiarimenti sull’adesione a Confindustria Notizie correlate Conservatorio Nicola Sala entra in Confindustria BeneventoL’adesione si colloca all’interno di una strategia istituzionale orientata al rafforzamento delle relazioni tra il sistema dell’Alta Formazione... Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento aderisce a Confindustria BeneventoTempo di lettura: 3 minutiIl Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento rende noto che il Consiglio di Presidenza di Confindustria... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Wg flash 24 del 22 aprile 2026. Conservatorio di Benevento, replica alla CGIL: Adesione a Confindustria scelta strategica, nessuna svolta privatisticaIn relazione all’articolo pubblicato da testate giornalistiche, contenente osservazioni da parte dell’organizzazione sindacale CGIL in merito all’adesione del Conservatorio Statale di Musica Nicola S ... ntr24.tv Conservatorio entra in Confindustria. Ilario e Orlando: Si rafforza il legame tra alta formazione, ricerca e territorioIl Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento aderisce a Confindustria Benevento: alta cultura, ricerca e innovazione al servizio del territorio Il Conservatorio Statale di Musica Nic ... ntr24.tv