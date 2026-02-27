Un concerto in più per i Pooh e 60 anni di storia della musica all' Arena di Verona

Nel 2026 i Pooh festeggeranno i 60 anni di attività con un concerto all’Arena di Verona, un evento che segna il loro traguardo storico. La band, considerata tra le più importanti della musica italiana, ha deciso di aggiungere un appuntamento in più al loro tour per celebrare questo importante anniversario. La notizia è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui dettagli dell’evento.

Aggiunta una nuova data per l'imperdibile appuntamento veronese. La storica band italiana celebra il 60° anniversario con uno spettacolo inedito accompagnata da un’orchestra sinfonica: sabato l'anticipazione a Sanremo Nel 2026 i Pooh celebreranno il sessantennale della loro carriera, un traguardo che li conferma come una delle band più iconiche della musica italiana. Dopo le prime due date del 14 e del 16 maggio, con quest’ultima già sold out, l’entusiasmo dei fan ha spinto gli organizzatori ad aggiungere un terzo appuntamento il 17 maggio all’Arena di Verona. Il concerto, intitolato “Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena”, promette di essere un evento imperdibile, capace di raccontare sessant’anni di musica, ricordi e legami con il pubblico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Pooh: si aggiunge una terza data all’Arena di Verona per “Pooh 60 – La nostra storia in Arena”Biglietti per la nuova data disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di domani! Dopo le prime due date del 14 e 16 maggio (SOLD OUT!), a grande...

I Pooh festeggiano 60 anni di carriera con un doppio concerto all'Arena di VeronaI festeggiamenti per i 60 anni di carriera dei Pooh entrano nel vivo a partire dal 2026 con una serie di eventi speciali pensati per celebrare una...

I Pooh il meglio della musica italiana

POOH in concerto alla Reggia 2026 Caserta (CE) Scopri la data - clicca sul link sotto: https://www.solocaserta.it/5590-POOH-in-concerto-alla-Reggia-2026-citta-Caserta #POOH #concerto #ReggiadiCaserta #CE #Caserta #eventicaserta #sagrecaserta - facebook.com facebook