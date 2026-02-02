Grande concerto del Conservatorio per i due secoli di scuola pubblica di musica

Questa sera a Udine si tiene un grande concerto organizzato dal Conservatorio, in occasione dei due secoli di scuola pubblica di musica. Sul palco si esibiscono studenti e insegnanti, per festeggiare un percorso iniziato nel 1826, quando l’impero austriaco aprì la prima scuola di musica pubblica in città. L’evento richiama molta gente, curiosa di ascoltare le esibizioni e celebrare questa lunga tradizione musicale.

Era il lontano 1826 quando, ancora sotto il dominio dell'impero austriaco, nacque a Udine la Società filarmonico drammatica udinese, la prima scuola pubblica di musica in città. Cogliendo l'occasione per festeggiare la ricorrenza, il Conservatorio “Jacopo Tomadini” presenterà il nuovo anno accademico con il tradizionale concerto al Giovanni da Udine, sabato 7 febbraio alle 18. Ad accogliere il pubblico sarà il memorabile Concerto Bradenburghese n.° 3 di Johann Sebastian Bach, per soli archi, che verrà eseguito dagli allievi del Dipartimento di Musica Antica: una novità assoluta, istituita nel 2022 con l’insegnamento di violoncello barocco, al quale si sono aggiunti gli insegnamenti violino barocco, clavicembalo e flauto traversiere.🔗 Leggi su Udinetoday.it

La Banda Cittadina Madonna di Tirano, tra le più antiche della provincia di Sondrio, presenta il suo primo Concerto di Capodanno, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle 11.

