La scuola digitale stanca non perché è digitale ma perché non ha più pause Docenti e studenti sempre connessi tra registri piattaforme stress e disturbi del sonno

Gli insegnanti e gli studenti si sentono sopraffatti dalla continua connessione. Non si tratta solo di usare strumenti digitali, ma di non riuscire mai a staccare. Le lezioni, i compiti e le comunicazioni sono sempre disponibili, senza pause. La scuola digitale, così com’è adesso, stanca tutti, perché non permette di trovare un momento di respiro.

La fatica della scuola digitale non nasce dallo schermo in sé. Nasce dalla continuità. Lezioni, compiti, comunicazioni, piattaforme: tutto resta acceso, tutto resta accessibile. Il problema non è tanto quanto tempo si passa online, ma quanto poco spazio resta per fermarsi.

