Follia familiare a Isola Capo Rizzuto | nipote accoltella lo zio

Un uomo di 58 anni è stato ferito da un coltello durante una discussione familiare avvenuta questa mattina nella frazione di Le Cannella, a Isola Capo Rizzuto. Il nipote, coinvolto nella lite, ha inferto un colpo che ha richiesto il trasporto in ospedale. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per gestire la situazione.

Un uomo di 58 anni è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato dal nipote durante una lite familiare avvenuta questa mattina a Le Cannella, frazione di Isola Capo Rizzuto. Il fendente ha colpito la vittima al fianco sinistro. La profondità della ferita ha reso necessario l’impiego di mezzi di soccorso avanzati per il trasporto rapido verso le strutture sanitarie di Crotone. L’intervento è iniziato con l’arrivo del 118 della postazione locale. A causa della criticità del quadro clinico, i sanitari hanno richiesto l’appoggio di un’eliambulanza. Il percorso dei soccorsi e lo stato di salute. Il trasferimento aereo ha condotto il ferito fino all’area del porto di Crotone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follia familiare a Isola Capo Rizzuto: nipote accoltella lo zio Isola di Capo Rizzuto: 5 dipendenti irregolari, forzeSabato 14 marzo 2026, alle ore 10:42, il porto di Isola di Capo Rizzuto si trasforma in un nodo operativo dove la legalità diventa tangibile... Isola Capo Rizzuto: prestiti illeciti ai clienti nel centro scommesseIl miraggio di una vincita facile, alimentato da un sistema di prestiti illeciti, si è infranto in un centro scommesse di Isola Capo Rizzuto, nel... Isola Capo Rizzuto, follia in famiglia: lite tra parenti finisce nel sangue, 58enne in fin di vitaUn uomo di 58 anni è rimasto ferito al culmine di una violenta lite familiare nelle campagne di Le Cannella, nel territorio di Isola Capo Rizzuto (Crotone). Secondo le prime ricostruzioni, un acceso d ... catanzaro.gazzettadelsud.it Cinque arresti per la rissa di Isola Capo Rizzuto, morto il 22enne accoltellatoCinque persone arrestate per rissa aggravata. Un 22enne morto dopo essere stato ferito con un coltello alla gola. E' l'epilogo di un martedì di follia, a Isola Capo Rizzuto. E' da poco passato ... rainews.it