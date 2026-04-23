Il settore produttivo italiano si trova di fronte a segnali di difficoltà crescenti, con associazioni di imprese e sindacati che segnalano una crisi più grave rispetto a quella causata dalla pandemia. Le tensioni internazionali, in particolare il conflitto in Medio Oriente, stanno contribuendo a un deterioramento delle condizioni economiche, alimentando preoccupazioni per il futuro delle attività industriali nel paese.

Il conflitto in Medio Oriente sta trascinando con sé l’ombra sempre più nera di una crisi – l’ennesima – nel Vecchio Continente. “La parola incertezza è quella che si respira di più, c’è tanta sfiducia”, ha commentato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. A fargli eco il segretario della Cgil, Maurizio Landini: “La situazione è peggio del Covid, l’Europa deve sospendere il Patto di stabilità”. “Se di solito tertium non datur, la crisi di Hormuz ha stravolto completamente le carte in tavola. Il Centro studi di Confindustria, ha ricordato Orsini, ha “presentato un rapporto con tre scenari”. Un fatto “anomalo” nonché “segno di uno stato di incertezza” causato dallo shock energetico che sta arrivando dalla guerra del Golfo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Energia, Confindustria e Cgil: “crisi peggio del Covid”

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