L'offensiva di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha generato una crisi che, secondo fonti ufficiali, rappresenta la minaccia più grave alla sicurezza energetica globale mai registrata. L'Arabia Saudita ha avvertito che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 180 dollari se la crisi si protrarrà fino ad aprile. La situazione ha portato a tensioni sui mercati internazionali e a preoccupazioni per l'approvvigionamento energetico.

L’offensiva di Stati Uniti e Israele contro l’ Iran ha creato “la più grande minaccia alla sicurezza energetica globale della storia”. L’avvertimento arriva dal direttore dell’ Agenzia internazionale dell’energia (Iea), Fatih Birol, che in un’intervista al Financial Times spiega come la percezione pubblica delle conseguenze della guerra in Medio Oriente sia incompleta: “Si sa che è una sfida importante, ma non sono sicuro che la portata e le conseguenze siano davvero comprese”. Il punto è che dopo gli attacchi incrociati agli impianti energetici non determinino solo un’interruzione temporanea dei flussi, ma un potenziale danno strutturale alle infrastrutture del Golfo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con la guerra in Iran “la minaccia alla sicurezza energetica più grave della storia”. Arabia Saudita: petrolio a 180 dollari se la crisi dura fino ad aprile

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