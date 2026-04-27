Confindustria avverte | Con una guerra in Iran prolungata ci sarà la più grave crisi energetica della storia

Confindustria avverte che una guerra prolungata in Iran, con la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, potrebbe portare alla crisi energetica più grave mai registrata. L’organizzazione sottolinea come la durata del conflitto possa influenzare significativamente le previsioni di crescita economica, sia in Italia che in altri paesi. La situazione attuale e gli scenari futuri sono influenzati da queste eventualità, che rischiano di avere ripercussioni sul mercato energetico globale.

Confindustria vede nero. Il quadro attuale e di scenario, a seconda della durata della guerra in Iran e della conseguente chiusura ad oltranza dello stretto di Hormuz, pesa sulle stime di crescita dell’Italia e non solo. I rischi sono soprattutto per gli attuali volumi di export italiano, con un aumento dei costi per le imprese italiane di 7 miliardi se la guerra dovesse continuare fino a giugno e di 21 miliardi se il conflitto dovesse portarsi fino alla fine dell’anno. “Una guerra che arriva fino a giugno, di fatto, metterebbe l’Italia in stagnazione con un tasso di inflazione più alto di quello che avevamo. Se la guerra dovesse proseguire...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Confindustria avverte: “Con una guerra in Iran prolungata ci sarà la più grave crisi energetica della storia” Guerra Iran - USA: ci sarà una crisi alimentare | Globally Notizie correlate Iran, Confindustria avverte: “Se guerra continua, rischiamo la più grave crisi energetica della storia”Secondo le stime della confederazione degli industriai, infatti, ''se la guerra finisse oggi, gli impatti potrebbero essere gestibili'' e la mancata... Confindustria: con guerra lunga crisi energetica più grave della storia«Se finisse oggi, l’impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita» ma «con una guerra lunga, che arrivi a fine anno,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Confindustria avverte: con la guerra rischio costi fino a 21 miliardi; Confindustria avverte: shock energia fino a 21 miliardi, scenario già peggiorato; Caro energia, l’allarme di Confindustria: A rischio i territori montani; Confindustria avverte: L'Europa rischia la recessione, serve un cambio di leadership. Confindustria avverte: Con una guerra in Iran prolungata ci sarà la più grave crisi energetica della storiaDurante le audizioni a Montecitorio sul Documento di Finanza Pubblica Confindustria straccia scenari molto preoccupanti per l’Italia se la guerra in Iran dovesse protrarsi ... ilfattoquotidiano.it Guerra in Medio Oriente: rischio della più grave crisi energetica della storia e le proposte di Confindustria per l’ItaliaAlessandro Fontana di Confindustria avverte sui rischi di una lunga guerra in Medio Oriente. Proposte per contrastare la crisi energetica e sostenere le imprese italiane fino al 2026. lamilano.it Themis&Metis Themi &Metis CONFINDUSTRIA AVVERTE: COMPRAVAMO IL GAS RUSSO A 25 - facebook.com facebook Sciopero per protestare contro il caro carburanti: stop dei trasportatori per 5 giorni. Intanto le quotazioni del greggio scendono, ma Aleotti (Confindustria) avverte: nei prossimi mesi rischiamo carenze di medicinali. di @laudellapasqua x.com