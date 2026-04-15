Le piccole e medie imprese spesso incontrano difficoltà nel reperire finanziamenti, un aspetto che può limitare la crescita e lo sviluppo. Per affrontare questa situazione, sono disponibili diverse risorse e strumenti di supporto, come consulenze specializzate, linee di credito dedicate e iniziative di formazione. Queste misure mirano a fornire alle imprese le competenze necessarie per navigare nel complesso panorama dell'accesso al credito.

Aiutare le imprese ad accedere al credito con maggiore consapevolezza, fornendo strumenti concreti e accompagnamento qualificato: è questo l’obiettivo dell’incontro promosso da Confcommercio Umbria, che si è svolto ieri nella sede dell’organizzazione e ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori del territorio. Al centro dell’iniziativa il tema, sempre più strategico, del rapporto tra imprese e sistema bancario, con un focus particolare sulla necessità di affiancare gli imprenditori anche attraverso servizi di consulenza finanziaria. Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confcommercio Perugia e comprensorio Michele Biselli, che ha sottolineato l’importanza di mettere le imprese nelle condizioni di affrontare con maggiore preparazione il confronto con le banche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Pmi e accesso al credito, ecco come farsi supportare"

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