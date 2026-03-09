Pier Silvio Berlusconi sostiene il Progetto Ruth per l’autonomia delle donne vittime di violenza

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il suo sostegno al Progetto Ruth, un’iniziativa promossa da Caritas Italiana. L’obiettivo del progetto è accompagnare le donne vittime di violenza di genere verso un percorso di autonomia. La partecipazione di Berlusconi si inserisce in un’azione che coinvolge diverse realtà del territorio. L’obiettivo è offrire supporto e opportunità alle donne coinvolte.

Pier Silvio Berlusconi è tra i promotori del sostegno al Progetto Ruth, l’iniziativa nazionale di Caritas Italiana dedicata ai percorsi di emancipazione per donne vittime di violenza di genere. Il progetto è supportato da Mediafriends, l’ente filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa presieduto dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione che da oltre un decennio unisce arte, cultura e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere persone in condizioni di fragilità in Italia e in contesti complessi a livello internazionale. Cos’è il Progetto Ruth: Il Progetto Ruth prende il nome dalla figura biblica di Ruth, simbolo di resilienza e ricostruzione. 🔗 Leggi su Tpi.it

