' Risalite' il progetto che unisce l' arrampicata al benessere per le donne vittime di violenza

Un nuovo progetto chiamato ‘Risalite’ combina l’arrampicata su roccia e il benessere, rivolto alle donne che hanno subito violenza. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra un’associazione di arrampicata e un centro dedicato alle donne vittime di violenza. L’obiettivo è offrire un percorso di supporto attraverso sessioni di arrampicata boulder, favorendo il benessere e il rafforzamento delle partecipanti.

Deva Wall e il Centro Donna Giustizia insieme per ‘Risalite’, il progetto che unisce promozione del benessere e arrampicata boulder a sostegno delle donne che hanno vissuto esperienze di violenza. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la violenza lascia segni profondi non solo sul piano emotivo e psicologico, ma anche sul corpo. Per questo, ‘Risalite’ propone uno spazio sicuro, accogliente e non giudicante, in cui le partecipanti possano ritrovare presenza, ascolto di sé e possibilità di espressione attraverso il movimento consapevole. Il percorso si svolge in piccoli gruppi e in una fascia oraria riservata, così da garantire un contesto protetto, tranquillo e rispettoso dei tempi individuali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Violenza sulle donne, continua il supporto offerto dalle stanze d'ascolto per le donne vittime di violenza nel salernitano Arriva "Sa-na", il progetto che unisce cucina, salute e benessereDall'idea che mangiare sano non significhi solo dover fare rinunce nasce il progetto "Sa-na", la salute in cucina, partendo dall'unione di tre... Temi più discussi: 'Risalite', il progetto che unisce l'arrampicata al benessere per le donne vittime di violenza; A San Luca il parco del futuro. Piante e aree attrezzate per il nuovo spazio pubblico; Dilettanti: la risalita dell’Africo. Ultimo all’andata, primo nel ritorno. Viaggi, cadute e risalite, il messaggio di speranza del Teatro dell’ArcaIl confine sottile tra giustizia e violenza. Gli atti giudiziari che diventano canto e parola viva. La figura luminosa e ferita di Dora Maar, l’ironia amara di Kafka, gli strumenti nati dal legno dei ... genova.repubblica.it Nuovo skilift in arrivo in Campigna. Approvato il progetto di fattibilità. Opera attesa già per quest’invernoIl valore è di 1,2 milioni, lavori al via in estate. La sindaca di Santa Sofia: Intervento molto importante ... msn.com 'Risalite', il progetto che unisce l'arrampicata al benessere per le donne vittime di violenza x.com Una Buona Pasqua di Risalite e radici - facebook.com facebook