Vini della Sardegna del Nord venduti in Danimarca | l’esperienza del nord-sardegna in Italia e in Europa

I vini del Nord Sardegna stanno conquistando la Danimarca. Promocamera ha portato in Europa questa produzione, riscuotendo un grande successo tra i consumatori locali. La missione commerciale ha aperto nuove opportunità per i produttori sardi e ha rafforzato la presenza dei vini del Nord Sardegna sui mercati internazionali.

I vini del Nord Sardegna hanno ottenuto un successo straordinario nella Danimarca, grazie a una missione commerciale condotta da Promocamera. L’esperienza, svolta a Copenaghen, ha visto l’incontro tra 15 cantine locali e oltre 80 importatori, distributori e professionisti del settore enologico scandinavo. Questo risultato è stato possibile grazie alla struttura del mercato danese, non regolamentato da monopoli statali, che ne ha fatto un hub strategico per l’espansione verso l’intera Scandinavia. La presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai, ha espresso la soddisfazione per l’impegno delle cantine sardesie, che hanno saputo trasmettere non soltanto qualità, ma anche un’identità unica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

