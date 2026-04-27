Comunicato Stampa | Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento nel Registro nazionale imprese storiche Unioncamere

Dopo la riunione del Consiglio camerale, si è tenuta una cerimonia alla presenza dei consiglieri, del Collegio dei revisori dei conti e dei rappresentanti della banca di Credito Cooperativo. Durante l’evento, è stato consegnato alla banca il riconoscimento nel Registro nazionale imprese storiche di Unioncamere. La cerimonia ha coinvolto i membri del consiglio di amministrazione, tra cui il direttore, il vicedirettore, i revisori e il segretario generale.

La cerimonia si è svolta subito dopo la riunione del Consiglio camerale, alla presenza dei consiglieri e del Collegio dei revisori dei conti, nonché degli esponenti del Consiglio di amministrazione (direttore, vicedirettore, revisori, segretario generale) della BCC Mediocrati. Il riconoscimento è stato conferito al Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, “Questa banca è della comunità, è della gente, è del territorio”, ha dichiarato il presidente Il Registro nazionale delle Imprese Storiche, istituito da Unioncamere, valorizza le imprese italiane che hanno saputo mantenere nel tempo continuità operativa, identità e radicamento territoriale.🔗 Leggi su Iltempo.it

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