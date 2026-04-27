Conferenza Santa Marta da martedì si lavora a documento finale

Domani, martedì 28, si apre la fase conclusiva della Conferenza Santa Marta in Colombia, dedicata alla questione dell'abbandono dei combustibili fossili. La conferenza, avviata alcuni giorni fa, sta ora lavorando alla stesura del documento finale. Le discussioni si concentrano sulle strategie e le azioni da intraprendere per ridurre l'uso delle fonti di energia inquinanti.

Entra nella fase decisiva domani, martedì 28, la Conferenza di Santa Marta in Colombia per l'uscita dai combustibili fossili. Inizia il Segmento di alto livello, nel quale i rappresentanti dei 57 paesi presenti, delle ong e dei centri di ricerca tireranno le fila del lavoro iniziato il 24 aprile scorso, per arrivare a un documento finale mercoledì 29. Secondo quanto emerso in un webinar di Wwf Italia e Italian Climate Network, la Conferenza è stata organizzata da Colombia e Olanda per creare un format più agile rispetto alle conferenze sul clima dell'Onu, le Cop: un forum dove discutere i temi del superamento delle fonti fossili e della decarbonizzazione, senza il peso di grandi delegazioni governative e dei lobbisti delle compagnie petrolifere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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