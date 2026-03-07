Gru sul ponte mobile collassato in Fi-Pi-Li si lavora per ripristinare la viabilità | Obiettivo riaprirlo martedì mattina

Una gru sul ponte mobile della Fi-Pi-Li si è improvvisamente collassata nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, causando la chiusura temporanea del raccordo tra la strada e la rotonda del terminal Darsena Toscana. Le operazioni di ripristino sono in corso da parte delle squadre di intervento, con l’obiettivo di riaprire la strada entro martedì mattina. La chiusura ha provocato notevoli disagi al traffico di mezzi pesanti diretti in porto e alle imbarcazioni in uscita.

Tecnici e operai al lavoro per rendere percorribile il viadotto fondamentale per il traffico veicolare e marittimo in zona portuale Il cedimento del ponte mobile sul raccordo che collega la Fi-Pi-Li alla rotonda del terminal Darsena Toscana, avvenuto nella pomeriggio di venerdì 6 marzo, ha causato non pochi disagi al traffico dei mezzi pesanti diretti in porto, oltre a quello marittimo delle grandi imbarcazioni in uscita dal canale dei Navicelli. Una situazione da risolvere con la massima urgenza, come spiegato fin da subito dal presidente dell'Autorità Portuale, Davide Gariglio, e dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per ridurre al minimo l'impatto sui traffici portuali.