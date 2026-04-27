Conferenza di Santa Marta per l’uscita globale dal fossile | a che punto è l’Italia

Recentemente si è svolta a Santa Marta una conferenza dedicata alla spinta per una graduale uscita dai combustibili fossili a livello mondiale. In un momento di crescente incertezza nel settore energetico, causata da oscillazioni dei prezzi e tensioni tra vari paesi, si è discusso anche della posizione dell’Italia in questa transizione. L’incontro ha riunito rappresentanti di diversi paesi e organizzazioni impegnati nel processo di riduzione della dipendenza dai fossili.

Nel pieno di una nuova fase di instabilità energetica globale, dalla crisi dei prezzi alle tensioni geopolitiche, la transizione dai combustibili fossili torna al centro del dibattito internazionale. Ma questa volta lo fa fuori dai tradizionali tavoli Onu. Dal 24 al 29 aprile 2026 a Santa Marta, in Colombia, si tiene la prima conferenza globale stavolta interamente dedicata all’ uscita da carbone, petrolio e gas. Un appuntamento che nasce proprio dallo stallo della Cop di Dubai e di Belém e dalla difficoltà di tradurre gli impegni presi in azioni concrete. Una Conferenza fuori dall’Onu. A differenza delle precedenti conferenze sul clima, Santa Marta non punta a produrre un accordo vincolante.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Conferenza di Santa Marta per l’uscita globale dal fossile: a che punto è l’Italia Notizie correlate Leggi anche: Uscire dai fossili, costruire la pace: a Santa Marta prende forma l’alternativa globale Innovazione digitale, la Transizione 5.0 passa dal Polo Santa MartaA Verona, il 3 e 4 febbraio, si è tenuta la settima edizione del Pid Study Tour, un evento nazionale che ha riunito circa 70 rappresentanti dei Punti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: CONFERENZA DI SANTA MARTA: LUNEDÌ IL WEBINAR ORGANIZZATO DA ITALIAN CLIMATE NETWORK E WWF; Santa Marta, una conferenza contro le fonti fossili; Wwf: la conferenza di Santa Marta deve creare lo slancio politico necessario per attuare una transizione equa; A Santa Marta per dire addio alle fonti fossili ai tempi della crisi energetica. E’ iniziata a Santa Marta, in Colombia, la Conferenza Internazionale per l’eliminazione dei combustibili fossiliLa storia di Yuvelis Morales Blanco viene raccontata durante la conferenza stampa che apre il lavoro della prima giornata della Conferenza Internazionale ... pressenza.com Conferenza di Santa Marta, il trattato sui combustibili fossili come nuova frontiera politica globaleKumi Naidoo, attivista sudafricano per i diritti umani e la giustizia climatica, è presidente della campagna globale del Trattato di non proliferazione ... pressenza.com Oggi si parla tanto di transizione ecologica. Ma poi arrivano i fatti, e raccontano un'altra storia! Dal 24 al 29 aprile, a Santa Marta, si sta tenendo la prima Conferenza internazionale sulla transizione oltre i combustibili fossili: un appuntamento importante, dove s - facebook.com facebook