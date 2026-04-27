Conferenza Internazionale FENCO - EFCAC

Nella cornice del Circolo degli Affari Esteri di Roma, sede legale della Federazione Nazionale dei Consoli, si è tenuta la Conferenza Internazionale FE.N.CO. - E.F.C.A.C. Un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi paesi e istituzioni, riuniti per discutere questioni di carattere diplomatico e consolare. La conferenza ha previsto interventi e tavole rotonde dedicate a temi di attualità riguardanti le relazioni tra le nazioni e il ruolo delle reti consolari.

Nella splendida cornice del Circolo degli Affari Esteri di Roma, sede legale della Federazione Nazionale dei Consoli, si è svolta la , appuntamento di alto profilo istituzionale e diplomatico che ha visto l'Italia protagonista nel suo ruolo strategico di ponte tra Europa, Mediterraneo ed Africa. L'iniziativa, organizzata dalla FE.N.CO. (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia) con il Presidente Ambasciatore Luigi Mattiolo ed il Coordinatore Nazionale, l'avvocato Gennaro Famiglietti (Console Generale di Bulgaria), che, unitamente ai componenti del consiglio...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Conferenza Internazionale FE.N.CO. - E.F.C.A.C. Notizie correlate Leggi anche: Il 24 aprile la conferenza internazionale FE.N.CO. – E.F.C.A.C. Leggi anche: Arctic Connections, lunedì a Roma conferenza internazionale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Conferenza Internazionale FE.N-CO: il ruolo strategico; Il 24 aprile la conferenza internazionale FENCO – EFCAC; Roma al centro del mondo | vertice diplomatico tra Europa e Africa. Conferenza Internazionale FE.N.CO. - E.F.C.A.C.Nella splendida cornice del Circolo degli Affari Esteri di Roma, sede legale della Federazione Nazionale dei Consoli, si è svolta la ... iltempo.it Il 24 aprile la conferenza internazionale FE.N.CO. – E.F.C.A.C.L'appuntamento di alto profilo istituzionale e diplomatico che vedrà l’Italia protagonista nel suo ruolo strategico di ponte tra Europa, Mediterraneo ed Africa ... msn.com Accessibilità dell’informazione, conferenza internazionale a Palermo con broadcaster europei https://www.dedalomultimedia.org/notizie/ultime/33824-accessibilita-dellinformazione-conferenza-internazionale-a-palermo-con-broadcaster-europei.html #accessi - facebook.com facebook Rinnovare le energie per il cambiamento In Colombia la prima Conferenza internazionale sulla «Transizione verso l’uscita dai carburanti fossili» di Mario Panizza x.com