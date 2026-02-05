Innovazione digitale la Transizione 5.0 passa dal Polo Santa Marta

Nei giorni scorsi a Verona si è svolta la settima edizione del Pid Study Tour, un evento che ha visto la partecipazione di circa 70 rappresentanti dei Punti impresa digitale da 62 Camere di Commercio italiane. La manifestazione si è concentrata sull’innovazione digitale e sulla Transizione 5.0, con incontri e dibattiti dedicati alle nuove tecnologie e alle strategie per portare avanti la digitalizzazione delle imprese italiane.

A Verona, il 3 e 4 febbraio, si è tenuta la settima edizione del Pid Study Tour, un evento nazionale che ha riunito circa 70 rappresentanti dei Punti impresa digitale (Pid) provenienti da 62 Camere di Commercio italiane. Il centro delle attività è stato il Polo Santa Marta dell'ateneo veronese.

