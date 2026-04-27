Confederazione cosentina a Roma | arrestati i colletti bianchi con l' arsenale da guerra

A Roma, sono stati arrestati alcuni individui legati a una confessione cosentina coinvolti in un giro di usura. La loro attività prevedeva prestiti con tassi di interesse che superavano il 300% annuo, accumulando un giro illecito da circa 3 milioni di euro. Durante le operazioni, sono stati sequestrati anche armi considerate da guerra, che si trovavano in possesso dei sospettati.

Gestivano un giro di usura da 3 milioni di euro, applicando tassi di interesse che superavano il 300% annuo. Due imprenditori calabresi di 60 anni impegnati - almeno su carta - nel settore edile, ma ritenuti gli investigatori e dalla procura vicini alla cosiddetta ‘Confederazione cosentina’, sono.🔗 Leggi su Romatoday.it

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