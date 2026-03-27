Nella notte, i carabinieri hanno sequestrato un arsenale da guerra durante un controllo in via Andolfi a Torre Annunziata. Due persone, un uomo di 42 anni residente a Napoli e una donna di 39 anni di Giugliano, sono state arrestate. Il materiale, trovato all’interno di un’auto, comprendeva diverse armi e munizioni.

Un vero e proprio arsenale da guerra è stato sequestrato dai carabinieri nella notte. Due persone, un 42enne napoletano e una 39enne di Giugliano, sono state arrestate dopo un controllo in via Andolfi. I militari hanno fermato una Fiat Panda con a bordo i due. All’alt, il conducente avrebbe pronunciato la frase: “Avete fatto bingo Brigadie’”. All’interno dell’auto sono state trovate armi di elevata pericolosità: 1 fucile monocanna cal. 12, marca "baikal"; 1 pistola mitragliatrice "mp40" calibro 9, un’arma da guerra tedesca della seconda guerra mondiale, completa di caricatore; 1 fucile mitragliatore calibro 5,45, marca "jaker" mod. a.p. 74,... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Torre Annunziata, arsenale da guerra in auto: arrestati 42enne e 39enne di Giugliano

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