Fatture false e ' denaro volante' | così i colletti bianchi pulivano i milioni dei narcos di Roma

Un’indagine ha portato all’applicazione di dodici misure cautelari nei confronti di commercialisti e consulenti del lavoro di Roma e Viterbo. Due persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per altri dieci professionisti è stata disposta l’interdizione dall’attività per un anno. L’inchiesta riguarda l’utilizzo di fatture false e di un sistema di riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti.

L'indagine della guardia di finanza arriva dopo un primo filone investigativo che ha permesso di sequestrare già 98 milioni di euro. Dodici le misure cautelari emesse oggi Dodici misure cautelari. Tra queste, due agli arresti domiciliari, mentre per 10 persone, commercialisti e consulenti del lavoro di Roma e Viterbo, è stata disposta l'interdizione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di un anno. Si arricchisce di un altro tassello di indagine l'inchiesta che, a ottobre dello scorso anno, ha permesso di scoprire un asse tra narcos, cinesi e colletti bianchi per riciclare denaro. In due distinte operazioni, riunite in un unico filone investigativo, già mesi fa gli investigatori sequestrarono preventivamente oltre 93 milioni di euro, iscrivendo il nome di 123 persone nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

