Solidarietà in musica | al teatro Sperimentale arrivano le Note del cuore per i piccoli pazienti del Salesi

Questa sera il teatro Sperimentale di Ancona si riempirà di musica e solidarietà. Alle 21, si terrà il concerto benefico

Ancona - Il prossimo 13 febbraio, alle ore 21, il teatro Sperimentale ospiterà "Note del cuore": un concerto benefico nato per sostenere l'associazione "Un Battito di Ali", da anni punto di riferimento all'interno del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita degli Ospedali Riuniti di.

In un contesto difficile come quello attuale, i piccoli pazienti dell’ospedale Salesi ricevono libri in regalo, offrendo loro un momento di conforto e distrazione.

La rassegna “Dai cori al cuore” continua a portare musica e emozioni nelle chiese e negli spazi culturali della città, con protagonisti le formazioni Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo.

