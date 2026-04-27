Condò | Milan-Juventus scontro diretto prudente e sonnacchioso che ha avuto quest’effetto

Nella giornata di oggi, un commento sul pareggio senza reti tra Milan e Juventus nel match di ieri sera a San Siro. L'incontro si è concluso con un risultato che ha soddisfatto entrambe le squadre, con una partita caratterizzata da un andamento prudente e poco spettacolare. La partita ha mantenuto un ritmo tranquillo, senza grandi occasioni da rete, e si è conclusa con un risultato che ha lasciato invariato il punteggio.

Ieri sera, a 'San Siro', pareggio a reti bianche (0-0) tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti nel big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Un punto a testa, con il Diavolo salito a quota 67 e la 'Vecchia Signora' a 64, rispettivamente al terzo e quarto posto nella classifica del campionato. Finisse oggi la stagione, rossoneri e bianconeri sarebbero entrambi qualificati alla prossima edizione della Champions League, che è l'obiettivo stagionale per tutti e due i club. Attenzione, però, perché l'annata non è ancora finita, mancano ancora quattro partite. Al Milan, per scongiurare definitivamente l'assalto di Como e Roma, che bussano dal quinto posto con 61 punti, serviranno ancora 6 punti per la certezza aritmetica della qualificazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Condò: “Milan-Juventus, scontro diretto prudente e sonnacchioso che ha avuto quest’effetto” Cuando MILAN y JUVENTUS se JUGARON el SCUDETTO en SAN SIRO Notizie correlate Borghi: “Milan, allo scontro diretto con la Juventus con un margine di sicurezza ampio. Altrimenti …”Per molti mesi il Milan di Massimiliano Allegri ha sperato di poter lottare fino alla fine con l'Inter per vincere lo Scudetto. Leggi anche: Juventus, Condò “La Juventus ha fatto dei passi indietro” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dimarco la conferma e Thuram la riscoperta: l'Inter viaggia verso lo scudetto con il pilota automatico; Da Allegri vs Spalletti a chi può decidere Milan-Juve: Eranio presenta lo scontro diretto per il 2° posto; Milan-Juve, Allegri: Dobbiamo avere sempre l'ambizione di fare il massimo! Su Pulisic rigorista dico questo; Milan-Juve, un bianconero ha più chances di recupero: cosa filtra dall'infermeria. Milan-Juventus 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan-Juventus del 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Sciopero del bonus tra Milan e Juventus: è 0-0 a San SiroIl secondo tempo si apre con una delle occasioni più importanti della partita. Al 49' Saelemaekers centra in pieno la traversa dopo un contropiede magistrale orchestrato dal Milan. Bello il tocco di ... fantacalcio.it Juventus News 24. . Le PAGELLE di Milan Juve 0-0: CAMBIASO evidentemente piace agli allenatori, DAVID non tira mai ma... Le pagelle e i voti ai protagonisti di Milan Juve. #milanjuve #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook Milan-Juventus, Allegri: "Risultato giusto, più vicini all'obiettivo: ci mancano 6 punti" #SkySport #SkySerieA x.com