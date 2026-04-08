Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista di 'Sky Sport', ha analizzato lo stato attuale del Milan, evidenziando un margine di sicurezza ampio in vista dello scontro diretto con la Juventus. Nel suo commento, pubblicato su YouTube, Borghi ha fatto riferimento alla recente sconfitta del team rossonero in trasferta contro il Napoli, conclusasi con il risultato di 0-1. Ha inoltre sottolineato che senza questa sicurezza, il risultato potrebbe essere diverso.

Per molti mesi il Milan di Massimiliano Allegri ha sperato di poter lottare fino alla fine con l'Inter per vincere lo Scudetto. Ma lunedì sera, nel posticipo della 31^ giornata della Serie A 2025-2026, la sconfitta (0-1) rimediata allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte è costata cara ai rossoneri. Anzi, carissima. Perché, da un lato, il k.o. firmato da Matteo Politano (vera bestia nera del Milan) al 79' ha fermato la rincorsa del Milan verso l'Inter: i nerazzurri, vittoriosi contro la Roma per 5-2 a 'San Siro', sono volati a quota 72 punti mentre il Diavolo è rimasto fermo a 63. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi: “Milan, allo scontro diretto con la Juventus con un margine di sicurezza ampio. Altrimenti …”

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Con lui le cose cambieranno "verticalmente" (cit. Claudio Borghi, Lega) - facebook.com facebook