Juventus Condò La Juventus ha fatto dei passi indietro

Paolo Condò ha spiegato che la Juventus ha perso slancio dopo le recenti sconfitte contro Galatasaray e Inter. Secondo il commentatore di Sky, la squadra ha mostrato segni di difficoltà nelle ultime partite, in particolare con le sconfitte e i pareggi che hanno indebolito il suo rendimento. Condò ha sottolineato come i risultati negativi abbiano frenato la crescita della squadra, che sembra aver fatto passi indietro rispetto alle prestazioni delle settimane precedenti. La situazione attuale preoccupa i tifosi, che attendono risposte sul futuro.

Dagli studi di Sky, Paolo Condò ha analizzato il momento della Juventus dopo le ultime sconfitte contro Galatasaray e Inter. Il primo commento è quello di Condò: "Se vai a vedere nel giro di tre settimane tra la sconfitta col Cagliari, il pareggio con..." Dopo la pesante sconfitta contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha dichiarato che la Juventus deve fare tre passi indietro per rimettersi in carreggiata. Condò non ha dubbi sulla Champions dei bianconeri: «Se ci fosse stato Spalletti dall'inizio, la Juventus si sarebbe qualificata tra le prime 8». Condò: "Juve tre stelle, Inter due. Club che si rispettano, ma si combattono." Condò: "Per Inter e Juve bel carico d'ansia da gestire dopo il gol di Modric". Sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato così di Inter-Juventus, che arriva all'indomani della vittoria del Milan sul campo del Pisa grazie ad un gol di...