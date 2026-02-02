Polizia Locale e Unità Cinofila di Prato impegnate nei controlli antidroga a Castiglion Fiorentino

La Polizia Locale di Castiglion Fiorentino ha avviato un’operazione antidroga con l’aiuto dell’Unità Cinofila di Prato. Durante i controlli, sono state perquisite diverse zone della città, alla ricerca di sostanze stupefacenti. Nessuna attività illegale è sfuggita al blitz, e i controlli continueranno nei prossimi giorni.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Polizia Locale e Unità Cinofila di Prato impegnate nei controlli antidroga. Sanzionati 4 minori per uso di sostanze stupefacenti ed 1 denunciato per spaccio. Dopo il controllo antidroga a tappeto nei luoghi frequentati dai giovani con l'Unità Cinofila di Prato, è proseguita l'attività del comando locale controllando i luoghi frequentati dai giovani che ha portato all'individuazione e alla segnalazione di 5 minori di cui 4 per uso personale di sostanze stupefacenti mentre uno denunciato per spaccio. L'inizio dell'attività della Polizia Locale di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il gruppo cinofilo della Polizia Locale di Prato risale a qualche anno fa sempre accompagnati da due splendidi esemplari di pastore tedesco, Tesla e Ritter L'attività finalizzata a contrastare la diffusione di stupefacenti per uso personale fra i giovani si colloca nell'ambito della collaborazione tra gli istituti scolastici della provincia e le Forze dell'Ordine.

