Concessioni balneari a Fiumicino scontro Pd-Catini dopo lo sblocco

Il dibattito sulle concessioni balneari a Fiumicino si riaccende dopo la decisione di sbloccare le assegnazioni, portando nuovamente alla ribalta dello scenario politico locale le tensioni tra le forze di maggioranza e opposizione. La questione riguarda le autorizzazioni per l’uso delle aree demaniali marittime destinate a finalità turistico-ricreative e ha suscitato reazioni contrastanti tra i partiti coinvolti. La discussione si concentra ora sulle modalità di assegnazione e gestione delle concessioni.

Fiumicino, 27 aprile 2026 – Si riaccende il confronto politico a Fiumicino sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Al centro dello scontro ci sono i procedimenti amministrativi, le sentenze del Tar e la decisione dell’amministrazione comunale di riprendere l’iter relativo alle procedure. Da una parte il gruppo Pd Fiumicino, che parla di “sconfitta politica e amministrativa” della Giunta Baccini. Dall’altra l’amministrazione, che respinge la ricostruzione dell’opposizione e rivendica la necessità di “ripristinare pienamente la legalità” e garantire equità nelle procedure. Il Pd: “Baccini sblocca ciò che aveva bloccato”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Sentenze sulle concessioni, Catini rassicura Fiumicino: “Nessun allarme”Fiumicino, 4 febbraio 2026 – In merito alle recenti pronunce giurisprudenziali che ribadiscono la non automaticità delle proroghe delle concessioni... Fiumicino, concessioni demaniali: Catini annuncia una delibera per completare la proceduraFiumicino, 20 aprile 2026 – In merito alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri di opposizione (leggi qui), il delegato al Demanio Marittimo,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiumicino, svolta per i balneari: i giudici danno l'ok alle concessioni fino al 2033; La sentenza del Tar Lazio sulle concessioni balneari al 2033 non è rivoluzionaria, ma è comunque importante; Concessioni balneari a Fiumicino, il SIB chiede chiarezza dopo la sentenza del TAR; Fiumicino, svolta balneari: sbloccate le concessioni fino al 2033. Concessioni balneari a Fiumicino, scontro Pd-Catini dopo lo sbloccoFiumicino, 27 aprile 2026 – Si riaccende il confronto politico a Fiumicino sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Al centro dello scontro ci sono i procedimenti ... ilfaroonline.it Concessioni balneari, il Comune sblocca le praticheA Fiumicino riparte l’iter sulle concessioni demaniali marittime rimaste ferme, previste 108 pratiche da chiudere ... rainews.it Concessioni balneari, avviato il confronto tra ministero, Regioni, Upi e Anci per la redazione del bando tipo nazionale Fondamentale che si tenga conto delle specificità e del modello balneare emiliano-romagnolo.... - facebook.com facebook #LiveSpecial | Concessioni balneari: Ginosa accelera, Castellaneta frena. Parla il sindaco Parisi x.com