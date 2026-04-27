Concessioni balneari a Fiumicino scontro Pd-Catini dopo lo sblocco

Da cdn.ilfaroonline.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulle concessioni balneari a Fiumicino si riaccende dopo la decisione di sbloccare le assegnazioni, portando nuovamente alla ribalta dello scenario politico locale le tensioni tra le forze di maggioranza e opposizione. La questione riguarda le autorizzazioni per l’uso delle aree demaniali marittime destinate a finalità turistico-ricreative e ha suscitato reazioni contrastanti tra i partiti coinvolti. La discussione si concentra ora sulle modalità di assegnazione e gestione delle concessioni.

Fiumicino, 27 aprile 2026 – Si riaccende il confronto politico a Fiumicino sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Al centro dello scontro ci sono i procedimenti amministrativi, le sentenze del Tar e la decisione dell’amministrazione comunale di riprendere l’iter relativo alle procedure. Da una parte il gruppo Pd Fiumicino, che parla di “sconfitta politica e amministrativa” della Giunta Baccini. Dall’altra l’amministrazione, che respinge la ricostruzione dell’opposizione e rivendica la necessità di “ripristinare pienamente la legalità” e garantire equità nelle procedure. Il Pd: “Baccini sblocca ciò che aveva bloccato”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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