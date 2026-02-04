Sentenze sulle concessioni Catini rassicura Fiumicino | Nessun allarme

Massimiliano Catini cerca di rassicurare gli operatori e i cittadini di Fiumicino dopo le sentenze che hanno riacceso i timori sulle concessioni demaniali marittime. Il dirigente ha spiegato che non c’è motivo di allarmarsi, sottolineando che le recenti decisioni giudiziarie non mettono in discussione le proroghe in corso. «Nessun problema», ha detto, invitando a mantenere la calma e a seguire gli sviluppi senza allarmismi.

Fiumicino, 4 febbraio 2026 – In merito alle recenti pronunce giurisprudenziali che ribadiscono la non automaticità delle proroghe delle concessioni demaniali marittime e la necessità di adeguarsi ai principi del diritto europeo, Massimiliano Catini, interviene per rassicurare operatori e cittadini. Negli ultimi mesi si sono susseguite sentenze che affermano la disapplicazione delle proroghe previste dalla normativa nazionale, richiamando l’obbligo di ricorrere a gare che andranno in evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni. Un orientamento che rischia di alimentare incertezza e preoccupazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fiumicino Concessioni Concessioni demaniali, la replica di Catini: “Noi lavoriamo, dall’opposizione solo slogan” L’amministrazione comunale di Fiumicino, guidata dal sindaco Mario Baccini, risponde alle critiche sull’assegnazione delle concessioni demaniali. Fiumicino, Catini: “Dal porto crocieristico al Pala Fersini, tutte le menzogne dell’opposizione” A Fiumicino, le recenti dichiarazioni dell’opposizione hanno suscitato diverse reazioni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fiumicino Concessioni Concessioni demaniali marittime, in Campania recuperate imposte per 3 milioniAmmonta a oltre tre milioni di euro il totale delle imposte regionali sulle concessioni demaniali recuperate con l'indagine della Guardia di Finanza di Napoli coordinata dalla procura regionale della ... ansa.it Concessioni balneari a "colpi di sentenze": ecco la situazione per il litorale pietrese - facebook.com facebook

